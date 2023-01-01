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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Я люблю неприятности
Я люблю неприятности, 1994: актеры и роли
I Love Trouble
Я люблю неприятности
1994 / США
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Я люблю неприятности, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Шайер
Charles Shyer
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Ник Нолти
Nick Nolte
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Джеймс Ребхорн
James Rebhorn
Чарльз Мартин Смит
Charles Martin Smith
Лиза Лю
Lisa Liu
Дэн Батлер
Dan Butler
Юджин Ливай
Eugene Levy
Нора Данн
Пол Глисон
Paul Gleason
Роберт Лоджа
Robert Loggia
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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