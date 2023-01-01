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Дело о пеликанах Дело о пеликанах
Киноафиша Фильмы Дело о пеликанах Дело о пеликанах, 1993: актеры и роли
The Pelican Brief Дело о пеликанах 1993 / США
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Дело о пеликанах, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Джон Херд Джон Херд John Heard Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Хьюм Кронин Hume Cronyn Тони Голдуин Тони Голдуин Tony Goldwyn Уильям Этертон Уильям Этертон William Atherton Роберт Калп Robert Culp Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Джеймс Сиккинг James Sikking
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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