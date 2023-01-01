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Дело о пеликанах
Дело о пеликанах, 1993: актеры и роли
The Pelican Brief
Дело о пеликанах
1993 / США
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Дело о пеликанах, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Джулия Робертс
Julia Roberts
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Сэм Шепард
Sam Shepard
Джон Херд
John Heard
Джон Литгоу
John Lithgow
Хьюм Кронин
Hume Cronyn
Тони Голдуин
Tony Goldwyn
Уильям Этертон
William Atherton
Роберт Калп
Robert Culp
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Джеймс Сиккинг
James Sikking
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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