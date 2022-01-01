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Коматозники
Коматозники, 1990: актеры и роли
Flatliners
Коматозники
1990 / США
7.6
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14
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Коматозники, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
В ролях
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
Джулия Робертс
Julia Roberts
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Уильям Болдуин
William Baldwin
Оливер Платт
Oliver Platt
Кимберли Скотт
Kimberly Scott
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