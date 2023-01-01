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Свадебный переполох
Свадебный переполох, 2001: актеры и роли
The Wedding Planner
Свадебный переполох
2001 / США / Германия
7.4
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.3
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Свадебный переполох, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Шэнкман
Adam Shankman
В ролях
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Джастин Чэмберс
Justin Chambers
Джуди Грир
Judy Greer
Алекс Рокко
Alex Rocco
Джоэнна Глисон
Чарлз Кимбро
Фред Уиллард
Fred Willard
Лу Майерс
Lou Myers
Фрэнсис Бэй
Бриджит Уилсон
Brigit Wilson
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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