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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка, 2008: актеры и роли
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
2008 / Великобритания / США
Трейлер
7.8
Оцените
251
голос
Рейтинг IMDb: 7.6
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс
David Yates
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Руперт Гринт
Rupert Grint
Эмма Уотсон
Emma Watson
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Алан Рикман
Alan Rickman
Джесси Кейв
Jessie Cave
Бонни Райт
Bonnie Wright
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Том Фелтон
Tom Felton
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Мэгги Смит
Maggie Smith
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Хелен МакКрори
Helen McCrory
Джули Уолтерс
Julie Walters
Дэвид Брэдли
David Bradley
Скарлетт Бирн
Луис Кордис
Louis Cordice
Фрэнк Диллэйн
Frank Dillane
Хиро Файнс-Тиффин
Hero Fiennes Tiffin
Кэйти Леун
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Эванна Линч
Evanna Lynch
Анна Шаффер
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Наталия Тена
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Марк Уильямс
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