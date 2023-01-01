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Гарри Поттер и Принц-Полукровка Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Принц-Полукровка Гарри Поттер и Принц-Полукровка, 2008: актеры и роли
Harry Potter and the Half-Blood Prince Гарри Поттер и Принц-Полукровка 2008 / Великобритания / США
7.8 Оцените
251 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс Дэвид Йейтс David Yates
В ролях
Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe Руперт Гринт Руперт Гринт Rupert Grint Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Джесси Кейв Jessie Cave Бонни Райт Бонни Райт Bonnie Wright Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Хелен МакКрори Хелен МакКрори Helen McCrory Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Скарлетт Бирн Луис Кордис Louis Cordice Фрэнк Диллэйн Фрэнк Диллэйн Frank Dillane Хиро Файнс-Тиффин Хиро Файнс-Тиффин Hero Fiennes Tiffin Кэйти Леун Мэттью Льюис Мэттью Льюис Matthew Lewis Эванна Линч Эванна Линч Evanna Lynch Анна Шаффер Анна Шаффер Anna Shaffer Наталия Тена Наталия Тена Natalia Tena Марк Уильямс Марк Уильямс Mark Williams
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