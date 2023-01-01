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Гарри Поттер и Принц-Полукровка Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Принц-Полукровка Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Harry Potter and the Half-Blood Prince Гарри Поттер и Принц-Полукровка 2008 / Великобритания / США
7.7 Оцените
255 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Принц-Полукровка

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший злодей
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая операторская работа
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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