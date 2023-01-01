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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
2008 / Великобритания / США
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7.7
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255
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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