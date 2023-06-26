Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Игры разума
Отзывы о фильме «Игры разума»
A Beautiful Mind
Игры разума
2001 / США
Трейлер
8.5
Оцените
109
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Отзывы о фильме «Игры разума»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Владимир
26 июня 2023, 12:05
Оценка
Отличный фильм! Все актёры отлично исполнили свои роли, особенно Рассел Кроу. Сюжет превосходный, правда первая часть фильма была немного затянутой, вторая половина фильма раскрылась куда более лучше.
Фильм определённо рекомендую!
26 июня 2023, 12:05
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Барби
77 комментариев
Жанна Дюбарри
15 комментариев
Я делаю шаг
1 комментарий
Астрал. Женщина в черном
10 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Related video
Самира из «Клона» вышла замуж за русского: их семейное фото никого не оставит равнодушным
О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика
Тест: хороший ли из вас повар?
До пластики - другой человек: неудивительно, что Азиза сводила мужчин с ума
Соловец из «Улиц разбитых фонарей» с молодой женой выглядят как дедушка с внучкой: неловкое зрелище
Чужое мнение для них пустой звук: мужчины с этими именами слушают лишь себя
В этом фильме Кончаловского так опозорили актрису, что ее ненавидели на родине
Годы идут, а Полину из фильма «Мужики!..» все еще легко узнать: убедитесь сами
Изменившаяся до неузнаваемости Долина поразила народ: увидите фото и сами будете в шоке
Недостатки напоказ: летнее платье испортило фигуру даже Дженнифер Лопес
Брови этой девушки вызывают у многих ужас: не каждая решится так ходить (фото)
Plus-size модель показала, что съедает на ужин: обычной семье не под силу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Фильм определённо рекомендую!
Авторизация по e-mail