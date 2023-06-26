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Игры разума Игры разума
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A Beautiful Mind Игры разума 2001 / США
8.5 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Игры разума»

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Владимир 26 июня 2023, 12:05
Оценка
Отличный фильм! Все актёры отлично исполнили свои роли, особенно Рассел Кроу. Сюжет превосходный, правда первая часть фильма была немного затянутой, вторая половина фильма раскрылась куда более лучше.
Фильм определённо рекомендую!
26 июня 2023, 12:05 Ответить
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