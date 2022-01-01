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Забавные игры
Забавные игры, 1997: актеры и роли
Funny Games
Забавные игры
1997 / Австрия
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Забавные игры, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаэль Ханеке
Michael Haneke
В ролях
Сюзанна Лотар
Ульрих Мюэ
Ulrich Mühe
Арно Фриш
Arno Frisch
Фрэнк Гиринг
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