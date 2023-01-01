Пробу негде ставить: зрители «Ленкома» в шоке от вдовы Караченцова

Гайдай не зря старался: иностранцы назвали этот советский фильм шедевром

23 августа начался ретроградный Меркурий: астрологи подготовили совет для каждого знака зодиака

Навка не щадит никого: Щербакова перестала скрывать происходящее на ледовых шоу

Эти 3 знака Зодиака — лучшие в постели: как любовникам им нет равных

Лишилась половины головы в ДТП: ахнете, увидев внешность Африкантовой из «Дома-2»

Ради Башарова и Авербуха: Навка нарушила правило фигурного катания, касающееся нижнего белья

Девочка с ангельскими глазами возвращается на «Голос»: теперь оторва с пирсингом в носу

Проблем с деньгами как не бывало: у трех знаков зодиака осень начнется с долгожданных перемен

Почему такси зеленоглазое? У хита Боярского есть тайный смысл, который поняли только в СССР

«Эти двери для Пугачевой закрыты»: певицу выставили вон с похорон