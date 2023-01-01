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13-й воин
13-й воин, 1999: актеры и роли
The 13th Warrior
13-й воин
1999 / США
7.4
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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13-й воин, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан
John McTiernan
Майкл Крайтон
Michael Crichton
В ролях
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Дэниэл Сазерн
Нил Мэффин
Омар Шариф
Omar Sharif
Дайан Венора
Diane Venora
Джон ДеСантис
John DeSantis
Дэннис Сторхой
Dennis Storhøi
Владимир Кулих
Vladimir Kulich
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