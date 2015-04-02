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Красавица и уродина
Отзывы о фильме «Красавица и уродина»
The Hottie and the Nottie
Красавица и уродина
2008 / США
Трейлер
4.7
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 1.9
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kasey
2 апреля 2015, 12:51
фильмец супер! лучшее что было в этом году ага !!!✊
ходили с другом, пэрис такааая симпатяшка!
всем идти!!
2 апреля 2015, 12:51
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kasey
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swordfish, 08/03/2008 - 15:28:14):
See you on the other side Heath....
ну конечно! если вы не понимаете в фильмах то так и говорите!!
а новый фильм с пэрис даже лучше блондинки в шоколаде! дадада!!!
не нравится, идите смотреть дурацкую нефть, я пробовал - скукотища на 2,5 часа ✊ с трудом досидели до конца ! а красавица и уродина - прекрасное кино! не то что всякая гадость которую еще на оскар номинируют 👍
кто еще не посмотрел скорее бегите!! слава богу у нас показывают, а то даже в сша идиоты ничево не поняли и провалили этот фильм! надеюсь у нас он соберет много денег и окупится! обязательно потом куплю на двд
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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мдя
2 апреля 2015, 12:51
Россию нельзя победить оружием, за-то можно растлить ее народ ложными идеалами, что они и делают, за наши же деньги.
2 апреля 2015, 12:51
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ходили с другом, пэрис такааая симпатяшка!
всем идти!!
ну конечно! если вы не понимаете в фильмах то так и говорите!!
а новый фильм с пэрис даже лучше блондинки в шоколаде! дадада!!!
не нравится, идите смотреть дурацкую нефть, я пробовал - скукотища на 2,5 часа ✊ с трудом досидели до конца ! а красавица и уродина - прекрасное кино! не то что всякая гадость которую еще на оскар номинируют 👍
кто еще не посмотрел скорее бегите!! слава богу у нас показывают, а то даже в сша идиоты ничево не поняли и провалили этот фильм! надеюсь у нас он соберет много денег и окупится! обязательно потом куплю на двд
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