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Отзывы о фильме «Вспомнить все»
Total Recall
Вспомнить все
1990 / США
7.9
Оцените
80
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Владимир
13 июня 2023, 12:55
Оценка
Фильм моей молодости. В фильме много экшена, присутствуют сцены насилия, хорошие реплики и довольно хорошая игра Арни. Я не буду говорить главный поворот сюжета, но он действительно фантастический, нечто такое, над чем вы будете размышлять (как над концепцией) некоторое время после просмотра фильма. В целом, отличный фильм
13 июня 2023, 12:55
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