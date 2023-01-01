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Дикари Дикари
Киноафиша Фильмы Дикари Дикари, 2007: актеры и роли
The Savages Дикари 2007 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Дикари, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тамара Дженкинс Tamara Jenkins
В ролях
Лора Линни Лора Линни Laura Linney Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Филип Боско Philip Bosco Питер Фридман Питер Фридман Peter Freedman Дэвид Заяс Гбенга Акиннагбе Гбенга Акиннагбе Gbenga Akinnagbe Кара Сеймур Тони Патано Тони Патано Tonye Patano Гай Бойд Guy Boyd Дебра Монк Debra Monk Розмари Мерфи Rosemary Murphy Хэл Бланкеншип Hal Blankenship Джоан Джаффе Joan Jaffe Сэйдж Керкпатрик Салем Людвиг Salem Ludwig Мэдди Корман Maddie Corman Синтия Дарлоу Cynthia Darlow Кармен Роуман Нэнси Ленехан Нэнси Ленехан Nancy Lenehan Майкл Хиггинс Michael D. Higgins Зои Казан Зои Казан Zoe Kazan Марго Мартиндейл Марго Мартиндейл Margo Martindale
Вызов
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