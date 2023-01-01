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Дикари
Дикари, 2007: актеры и роли
The Savages
Дикари
2007 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Дикари, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тамара Дженкинс
Tamara Jenkins
В ролях
Лора Линни
Laura Linney
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Филип Боско
Philip Bosco
Питер Фридман
Peter Freedman
Дэвид Заяс
Гбенга Акиннагбе
Gbenga Akinnagbe
Кара Сеймур
Тони Патано
Tonye Patano
Гай Бойд
Guy Boyd
Дебра Монк
Debra Monk
Розмари Мерфи
Rosemary Murphy
Хэл Бланкеншип
Hal Blankenship
Джоан Джаффе
Joan Jaffe
Сэйдж Керкпатрик
Салем Людвиг
Salem Ludwig
Мэдди Корман
Maddie Corman
Синтия Дарлоу
Cynthia Darlow
Кармен Роуман
Нэнси Ленехан
Nancy Lenehan
Майкл Хиггинс
Michael D. Higgins
Зои Казан
Zoe Kazan
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
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