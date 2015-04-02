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Гай Ритчи, похоже, решил больше не обогащать кадр изобильным присутствием собственной супруги, как это случилось в недавнем ремейке старой фрески великой Лины Вертмюллер, и вернулся в родные пенаты тотальной криминальной Игры (именно так, с большой буквы). Но теперь мудрость притчи, до того лишь дарившая легкой усмешкой под густой сюжетной вуалью, определенно превалирует на новом этапе творчества когда-то в одночасье ставшего знаменитым британца над собственно авантюрным действием. Revolver –…