Гай Ритчи, похоже, решил больше не обогащать кадр изобильным присутствием собственной супруги, как это случилось в недавнем ремейке старой фрески великой Лины Вертмюллер, и вернулся в родные пенаты тотальной криминальной Игры (именно так, с большой буквы). Но теперь мудрость притчи, до того лишь дарившая легкой усмешкой под густой сюжетной вуалью, определенно превалирует на новом этапе творчества когда-то в одночасье ставшего знаменитым британца над собственно авантюрным действием. Revolver –…
Мы с женой пошил смотреть гангстерский боевик по типу карт и денег, а увидели претензию на заумность. Мистер Грин - ужасная зануда. Вообще фильм с глубоким смыслом, которого мы так и не поняли.
Вуаля - Если Догвиль и Малхолм драйв Вам понравились идите. Если нет - воспользуйтесь видеопрокатом.
Да еще тощий японец понравился :). Все таки талант непроспишь. А женщин красивх мало на экране поче6му то.
Если ты конечно обладаешь достаточным iq, чтобы не балдеть от Перевозчика и прочего мусора
p.s. - Действительно, лучше смотреть Револьвер 2 раза
Я не понял - ты хочешь показать какой ты умный и втираешь что-то типа:
""А если учесть, что Джейк там еще и кванты изучал, то это значит, что он для разводки Маки приспособил ещё и ур.Шрёдингера и вообще все свои ходы продумал на уровне электронных колебаний... А изучение астрофизики позволило ему мыслить также и на космическом уровне. ""
И причем же сдесь уравнение Шрёдингера, объясни мне неразумному
Вот это неправда. Здесь драйв - охренительный, да и более глубокий - на всех уровнях: драйв сюжетный, драйв интеллектуальный, драйв за счет саспенса, экшена и отмороженного юмора... То есть в целом такой МЕГАдрайв. В КДДС был в основном драйв только гэговый, ну и немного за счет мочилова. А вот в Snatch. - там с драйвом неважно было, да еще чернуха с кремацией немного не в тему была... короче он меня заметно разочаровал после блестящего КДДС. А вообще настоящий клёвый драйв - это когда фильм тебя концентрирует как Револьвер или Файтклаб, а не когда расслабляет как КДДС. Револьвер - это фильм, который надо смотреть, а КДДС - это просто для рилаксного отдыха на диванчике под пиво с орешками.
Цитата (asket, 27/09/2005 - 16:26:19):Раньше у него хоть и было простое стечение обстоятельств, но все доводилось до логического конца... Тут же много просто не понятно или не упоминается
Здесь тоже абсолютно всё логично и понятно. Только в отличие от КДДС здесь надо не пассивно следить за развитием событий, а, начиная с первых же кадров, всё анализировать и по ходу фильма задавать самому себе вопросы, выдвигать гипотезы, а затем проверять их на последующем материале. И важно по ходу фильма все детали схватывать и держать их в своей оперативке, чтобы весь сюжет, все события и герои - чтобы всё это постоянно было в работе твоего мозга, который бы анализировал это сразу на нескольких уровнях. Нельзя смотреть Револьвер чисто поступательно - этот фильм должен у тебя все 2 часа крутиться в мозгу, револьвироваться до тех пор пока не произойдет эволюции. Здесь все аналогично тому, как тебя в школе и вузе учили преобразовывать те же матрицы: просто меняешь элементы в строках/столбцах, сохраняя свойства симметрии, собственные значения и вектора. Ритчи вовлекает тебя в процесс. Весь фильм ты играешь сам с собой по правилам, предложенным режиссером. Только так ты сможешь по ходу фильма находить ответы. А к концу фильма у тебя всё сложится в единое целое - и ты поймешь и по достоинству оценишь гениальный замысел автора. Весь фильм удивительно строен и логичен как линейная алгебра. А концовка - это совершенство логики.
Цитата (asket, 27/09/2005 - 16:26:19):Фирменные операторские трюки вообще канули в Лету.
Ну и слава богу. Морис-Джонс правильно сделал - все эти вращения камеры на подставках в неумеренных количествах... эта фигня уже порядком приелась и сейчас выходит из моды.
Цитата (asket, 27/09/2005 - 16:26:19):Мой опыт игры в шахматы показывает, что никакого развода там особо не получается, разве что поддавки, или какой нить гамбит.В игре главное победа, и играться с соперником можно только если ты на порядок его превосходишь.
Не забывай, что в шахматы он играл сам с собой, чему он научился и к чему привык еще в своей тюремной одиночке. Да и шахматы здесь лишь символ игры.
Цитата (asket, 27/09/2005 - 16:26:19):НУ а про квантовую физику я вообще молчу...честно говоря сомневаюсь что такие книги есть в тюрьме.
В американских тюрьмах, например, очень большие библиотеки и базовые учебники по квантам там найти не сложно. Кроме того заключенный может заказывать любые нужные ему книги из других публичных библиотек США или покупать их.
Цитата (asket, 27/09/2005 - 16:26:19):Я уже не говорю про Голда и из исчезновение из тюрьмы.
С Голдом вроде всё ясно. Что до Ави и Зака - то их в тюрьме и не было - это были воображаемые соседи Джейка... его альтер это. Когда сам с собой играешь в шахматы - ты должен обязательно вообразить себе соперника, отделить того кто играет белыми от того, кто играет черными. Тебе никогда не доводилось играть в шахматы с самим собой?? Я вот как-то читал записки одного такого шахматиста, который тоже в тюряге играл сам с собой - очень занятная книжка была, к сож. не помню автора. Вот для этого Джейку потребовался Ави. Ну а при изучении математики он проводил семинары с Заком... скучно в одиночку часами делать фурье-преобразования:)
Цитата (asket, 27/09/2005 - 16:26:19):И что значит отбросьте все рание фильмы, он либо он, либо какой то режиссеришка, который просто желает быть модным. Он создал свой стиль, порой читаешь так и написанно, что в стиле Ричи. НЕт уж, он явно пошел не в тот монастырь.
Никакой режиссер не обязан снимать всё время одно и то же. Наоборот, хороший режиссер должен снимать разное кино, должен меняться, развиваться. Если Ритчи хочет быть таким как Кубрик - что в этом плохого?!
Там еще что-то было... Джейк Грин говорил, что "Больнее всего терять деньги и ..." не помню что еще. Не просто выйти из-под власти Голда, а избавиться от зависимостей. Любых. Поэтому и говорится: «Ты что еще не понял, что ты все еще в тюрьме, в своей камере?!» В камере из своих привычек, в камере созданной самим собой и обществом."Я - это ты, но ты - это не я". В том смысле, что ты не только я.
P.S. Мое мнение, что Мака это часть Грина, подчиненная Голду.
P.P.S. Фильм отличный!
[quote]фильм чем-то хорош, он явно чем-то притягивает и это "чем-то" никто тут ещё точно не высказал... [/quote]
Может быть, тем, что постоянно держит в напряжении, заставляет вникать в происходящее, заставляет думать?
[quote]ощущение того, что нас разыграли[/quoteМ-м-м... Развели?✊
Приход к Пустоте это приход к Реальности, отсутствию самого "делателя", всё происходит, происходит наилучшим образом, но нет никакого "делателя", есть лишь действия... Поэтому, когда нет "делателя", нет и "проблем делателя", - "в мире нет проблем, мистер Грин, есть лишь ситуации"...Всё продолжает происходить, как оно и происходило, но нет сожалений об исходе...Действия продолжают исходить из того же реального Источника, но с иллюзией "делателя" навсегда покончено, иллюзорный блок, так называемое эго, возомнившее о себе, как о нечто обособленном и наделённом независимым от Целого существованием, присвоившее себе право выбора, которое есть лишь самообман-лила, порождаемая каждый момент времени "незнанием окончательного сценария"...
Это эго улетучилось, растаяло как сон, "как утренний туман"... Его никогда и не было по-настоящему, эго это всего лишь "я мысль", набор концептуальных воспоминаний о себе и проекций на будующее...
Жизнь порождается из совершенно другого "Пространства" и эго это лишь некий дополнительный, промежуточный, паразитический элемент, возомнивший себя "делателем", упоенно вращающим рулевое колесо то вправо, то влево, но в общем-то можно легко расслабиться, если вдруг поймёшь, что твоя рулевая колонка никогда и не была присоединена к управлению, управление, действующая часть исходит совершенно из другого источника... Пылинка такова, потому что такова вся Вселенная... И не следует придавать серьёзное значение своим мыслям, жизнь питается совершенно из другого источника.
Но одно дело это проговорить, совсем другое дело "Быть Этим".
Для этого и потребовалась колоссальная работа Ави и Зака по трансформации сознания Грина, ум это и есть тот универсальный разводчик, которого никто не видит, потому что его в реальности и нет, просто разводка очень древняя, тем легче в неё поверить и заставить поверить в неё своих детей: "Я всю жизнь присматривал за тобой... И когда я говорил тебе, что тебе страшно... - Тебе страшно!!!"
"Достижение просветления с точки зрения эго - это полнейшая смерть, смерть личности, смерть "я", "меня" и"моего", смерть наблюдателя. Это последнее и величайшее разочарование.
Движение по духовному пути чрезвычайно болезненно.
Оно совершается через постоянное сбрасывание масок - мы как бы срываем их с себя целыми слоями, и каждый раз это вызывает сильную боль.
Эта цепь разочарований в конце концов побуждает нас к отказу от всякого честолюбия. Мы падаем всё ниже и ниже, пока не коснёмся почвы, пока не ощутим связи с самой основой чистоты и здоровья - с землёй.
Мы оказываемся ниже всего, проще всего, мельчайшей песчинкой без каких бы то ни было ожиданий.
Когда мы приземлены, не остаётся места для мечтаний или фантазий, и тогда наша практика становится наконец действенной.
Мы начинаем учиться правильно заваривать чай, учимся ходить прямо, не спотыкаясь.
Весь наш подход к жизни становится более простым и непосредственным; теперь любые поучения, которые нам случается услышать, любые книги, которые удаётся прочесть,(и добавлю от себя: любые фильмы, которые стоят того, чтобы их увидеть) обретают действенность. Они как бы подтверждают нашу практику, поощряют нас к работе в должности песчинки - каковой мы и являемся - без ожиданий, без мечтаний."
Чогьям Трунгпа: "Миф свободы и путь медитации".
Совершенно с Вами согласен. Нужно быть просто скромнее.
Происходит всегда то, что и должно произойти, и на этот счёт лучше всего расслабиться и получать удовольствие от самой жизни, ничего лучшего для неё и для себя мы сделать не можем: "Да будет, Господи, воля Твоя моею волею"...
И то лишь до тех пор пока есть трение между ожиданиями эго и тем, что Есть... А затем отпадёт потребность и в самой молитве.
В фильме есть следующий эпизод. Когда Мака встречается в первый раз с женщиной которая "работает на Сэма Голда", они идут вместе и женщина подходит к стоящим в ряд девушкам, выбирает одну, проводя ей рукой по щеке, с явно похотливым выражением лица, а остальные уходят.
Фильм посмотрел в первый раз еще давно, и не уделил этому эпизоду никакого внимания, но потом по мере того как я пересматривал, я обращал внимание на мелочи все больше и больше и понял, что данный эпизод слишком заметен, чтобы не придавать ему значения. Но что он означает я так и не понял. Хелп те кто в теме.
За образом мистера Голда стояли Зака и Ави, это их игра! "Это парочка! Только их не трогает мистер Голд... Человек тайна! Человек загадка!" "Сама судьба свела меня с Голдом, мистером чернокнижником!" - здесь Мака ошибается он просто уже заложник чужой игры, которую умело ведут Зака и Ави.
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