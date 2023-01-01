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Ты и я Ты и я
Киноафиша Фильмы Ты и я Ты и я, 2010: актеры и роли
You and I (Finding tATu) Ты и я 2010 / США / Россия
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Ты и я, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Миша Бартон Миша Бартон Mischa Barton Шантель Вен Сент Олеся Судзиловская Олеся Судзиловская Александр Белоногов Юлия Волкова Юлия Волкова Алекс Калужский Alex Kaluzhsky Игорь Десятников Igor Desyatnikov Лена Катина Чарли Крид-Майлз Чарли Крид-Майлз Charlie Creed-Miles
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