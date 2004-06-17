Оповещения от Киноафиши
Девочки снова сверху

Девочки снова сверху

Madchen, Madchen 2 - Loft oder Liebe 18+
О фильме

Дас ист суперфантастиш!

 

Иногда они уходят добровольно. Иногда получают "крепкого пинка". Это называется "расставание с родителями и начало самостоятельной жизни". В случае с Инкен это был как раз второй вариант. Она вместе с подружками Леной и Люси решают снять квартиру, но как это сделать при полном отсутствии материальных средств? Выход есть: найти обеспеченных парней с большими... квартирами. У девчонок есть и шарм, и обаяние, и им остается лишь одно: найти подходящую "жертву".

Страна Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 18 июня 2004
Премьера в мире 17 июня 2004
Дата выхода
8 сентября 2005 Россия Екатеринбург Арт
8 сентября 2005 Беларусь
17 июня 2004 Бразилия
17 июня 2004 Германия
8 сентября 2005 Казахстан
7 июля 2004 США
8 сентября 2005 Украина
Сборы в мире $4 529 728
Производство Bayerischer Banken-Fonds, Olga Film
Другие названия
Mädchen Mädchen 2, Csajok a csúcson 2., Dziewczyny, dziewczyny 2, Fete de fete, Girls & Sex 2, Girls on Top 2, Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe, Moj Prvi Orgazam! 2, Tüdrukud 2, Девочки снова сверху
Режиссер
Петер Герсина
В ролях
Диана Амфт
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Жасмин Герат
Жасмин Герат
Макс Римельт
Макс Римельт
Себастьян Стробель
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Русик 2 апреля 2015, 12:51
Ну в любом случае, мне 1 часть понравилась, я и 2ую посмотрю с удовольствием...Такой уж я урод, видимо

Кстати отличие немецкой молодежной комедии… Читать дальше…
какаха 2 апреля 2015, 12:51
✊ отличный фильм
