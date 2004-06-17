Дас ист суперфантастиш!

Иногда они уходят добровольно. Иногда получают "крепкого пинка". Это называется "расставание с родителями и начало самостоятельной жизни". В случае с Инкен это был как раз второй вариант. Она вместе с подружками Леной и Люси решают снять квартиру, но как это сделать при полном отсутствии материальных средств? Выход есть: найти обеспеченных парней с большими... квартирами. У девчонок есть и шарм, и обаяние, и им остается лишь одно: найти подходящую "жертву".