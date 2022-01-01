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Двойная порция Двойная порция
Киноафиша Фильмы Двойная порция Двойная порция, 2004: актеры и роли
Super Size Me Двойная порция 2004 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Двойная порция, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Морган Сперлок Morgan Spurlock
В ролях
Морган Сперлок Morgan Spurlock Бриджет Беннетт доктор Лиза Ганьху доктор Дэрил Айзэкс Александра Джеймисон доктор Стивен Сигел
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