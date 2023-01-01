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Параллельный мир
Параллельный мир, 1992: актеры и роли
Cool World
Параллельный мир
1992 / США
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Параллельный мир, 1992: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Ральф Бакши
Ralph Bakshi
В ролях
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Брэд Питт
Brad Pitt
Мишель Абрамс
Michele Abrams
Дирдра О'
Джанни Бренн
Уильям Фрэнкфазер
Грег Коллинз
Greg Collins
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Джои Камен
Joey Camen
Майкл Дэвид Лэлли
Кэрри Хэмилтон
Carrie Hamilton
Стивен Уорт
Stephen Worth
Мюррей Подвал
Murray Podwal
Дженин Дженнингс
Грегори Снегофф
Gregory Snegoff
Кэнди Майло
Candi Milo
Чарльз Адлер
Charlie Adler
Патрик Пинни
Patrick Pinney
Фрэнк Синатра-мл.
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
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