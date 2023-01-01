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Паника в Нидл-парке
Фильмы похожие на Паника в Нидл-парке
The Panic In Needle Park
Паника в Нидл-парке
1971 / США
7.1
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11
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Рейтинг IMDb: 7.1
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