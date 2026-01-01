Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Паника в Нидл-парке Награды и номинации фильма Паника в Нидл-парке

Награды и номинации фильма Паника в Нидл-парке 1971

Каннский кинофестиваль 1971 Каннский кинофестиваль 1971
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше