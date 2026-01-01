Меню
Паника в Нидл-парке
Каннский кинофестиваль 1971
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
