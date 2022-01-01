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Сказка о звездном мальчике
Киноафиша Фильмы Сказка о звездном мальчике Сказка о звездном мальчике, 1983: актеры и роли
Сказка о звездном мальчике 1983 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Сказка о звездном мальчике, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Нечаев
В ролях
Павел Чернышев Лариса Пономаренко Larysa Ponomarenko Ваня Пчелкин Игорь Сысоев Ангелина Поленчукова Дима Волков Иван Мацкевич Иван Мацкевич Ivan Matskevich Гражина Байкштите Grazhina Baikshtite Михаил Петров Матлюба Алимова Ростислав Янковский Борис Плотников Борис Плотников Владимир Шелестов Vladimir Shelestov Людмила Зайцева Людмила Зайцева
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