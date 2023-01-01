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Рок-звезда
Рок-звезда, 2001: актеры и роли
Rock Star
Рок-звезда
2001 / США
8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Рок-звезда, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Херек
Stephen Herek
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
Джейсон Флеминг
Jason Flemyng
Тимоти Олифант
Timothy Olyphant
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Доминик Уэст
Dominic West
Мэттью Глэйв
Matthew Glave
Бет Грант
Beth Grant
Джейсон Бонэм
Блэз Элиас
Стефан Дженкинс
Stefan Jenkins
Джефф Пилсон
Jeff Pilson
Брайан Вандер Арк
Brian Vander Ark
Зэкк Уайлд
Дагмара Доминчик
Dagmara Dominczyk
Майкл Шамус Уайлз
Michael Shamus Wiles
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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