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Остров сокровищ
Киноафиша Фильмы Остров сокровищ Остров сокровищ, 1990: актеры и роли
Treasure Island Остров сокровищ 1990 / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Остров сокровищ, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрейзер С. Хестон
В ролях
Чарлтон Хестон Charlton Heston Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Ричард Джонсон Richard Johnson Джулиан Гловер Джулиан Гловер Julian Glover Джон Эбботт John Abbott Николас Эймер Айла Блэр Isla Blair Джеймс Космо Джеймс Космо James Cosmo Джеймс Койл James Coyle Майкл Холси Майкл Тома Клайв Вуд Clive Wood Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Оливер Рид Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite
Переводчик
Переводчик
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