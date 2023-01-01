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Остров сокровищ
Остров сокровищ, 1990: актеры и роли
Treasure Island
Остров сокровищ
1990 / Великобритания / США
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Остров сокровищ, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрейзер С. Хестон
В ролях
Чарлтон Хестон
Charlton Heston
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Ричард Джонсон
Richard Johnson
Джулиан Гловер
Julian Glover
Джон Эбботт
John Abbott
Николас Эймер
Айла Блэр
Isla Blair
Джеймс Космо
James Cosmo
Джеймс Койл
James Coyle
Майкл Холси
Майкл Тома
Клайв Вуд
Clive Wood
Кристофер Ли
Christopher Lee
Оливер Рид
Пит Постлетуэйт
Pete Postlethwaite
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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