1 Newsies Prologue Max Casella 0:49

2 Carrying the Banner Newsies Ensemble 6:16

3 Santa Fe Newsies Additional Singing Cast, Кристиан Бэйл 4:18

4 My Lovey-Dovey Baby Энн-Маргрет 1:31

5 Fightin' Irish: Strike Action J.A.C. Redford 1:51

6 The World Will Know Newsies Ensemble 3:20

7 Escape from Snyder J.A.C. Redford 2:08

8 Seize The Day Newsies Ensemble / Алан Менкен 2:02

9 King of New York Newsies Ensemble 2:26

10 High Times, Hard Times Newsies Ensemble, Newsies Additional Singing Cast 2:54

11 Seize the Day (Chorale) Newsies Ensemble 1:13

12 Santa Fe (Reprise) Кристиан Бэйл 1:50

13 Rooftop J.A.C. Redford 3:13

14 Once and for All Newsies Ensemble, Newsies Additional Singing Cast 2:24

15 The World Will Know (Reprise) Newsies Ensemble 1:50