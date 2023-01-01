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Секретный агент
Секретный агент, 1996: актеры и роли
The Secret Agent
Секретный агент
1996 / Великобритания
6.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме
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Секретный агент, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Хэмптон
Christopher Hampton
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Невилл Филлипс
Neville Phillips
Патрисия Аркетт
Patricia Arquette
Эдди Иззард
Eddie Izzard
Джулиан Уэдэм
Julian Wadham
Ралф Носсек
Роджер Хэммонд
Roger Hammond
Элизабет Сприггс
Elizabeth Spriggs
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Питер Вон
Peter Vaughan
Боб Хоскинс
Bob Hoskins
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