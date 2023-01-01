Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Секретный агент
Киноафиша Фильмы Секретный агент Секретный агент, 1996: актеры и роли
The Secret Agent Секретный агент 1996 / Великобритания
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Секретный агент, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Хэмптон Christopher Hampton
В ролях
Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Невилл Филлипс Neville Phillips Патрисия Аркетт Патрисия Аркетт Patricia Arquette Эдди Иззард Эдди Иззард Eddie Izzard Джулиан Уэдэм Джулиан Уэдэм Julian Wadham Ралф Носсек Роджер Хэммонд Roger Hammond Элизабет Сприггс Elizabeth Spriggs Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Питер Вон Peter Vaughan Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши