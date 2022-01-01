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Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь
Киноафиша Фильмы Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь, 1999: актеры и роли
A Midsummer Night's Dream Сон в летнюю ночь 1999 / Италия / Великобритания / США
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Сон в летнюю ночь, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Хоффман Майкл Хоффман Michael Hoffman
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett Калиста Флокхарт Калиста Флокхарт Calista Flockhart Анна Фрил Анна Фрил Anna Friel Бернард Хилл Bernard Hill Билл Ирвин Билл Ирвин Bill Irwin Грегори Джбара Gregory Jbara Кевин Клайн Кевин Клайн Kevin Kline Софи Марсо Софи Марсо Sophie Marceau Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Роджер Рис Roger Rees Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Джон Сешнз Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Доминик Уэст Доминик Уэст Dominic West Макс Райт Макс Райт Max Wright
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