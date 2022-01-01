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Сон в летнюю ночь
Сон в летнюю ночь, 1999: актеры и роли
A Midsummer Night's Dream
Сон в летнюю ночь
1999 / Италия / Великобритания / США
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Сон в летнюю ночь, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Хоффман
Michael Hoffman
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Руперт Эверетт
Rupert Everett
Калиста Флокхарт
Calista Flockhart
Анна Фрил
Anna Friel
Бернард Хилл
Bernard Hill
Билл Ирвин
Bill Irwin
Грегори Джбара
Gregory Jbara
Кевин Клайн
Kevin Kline
Софи Марсо
Sophie Marceau
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Роджер Рис
Roger Rees
Сэм Рокуэлл
Sam Rockwell
Джон Сешнз
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Доминик Уэст
Dominic West
Макс Райт
Max Wright
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