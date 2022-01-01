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Машинист Машинист
Киноафиша Фильмы Машинист Машинист, 2004: актеры и роли
The Machinist Машинист 2004 / Испания
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Машинист, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Андерсон Брэд Андерсон Brad Anderson
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Айтана Санчес-Хихон Айтана Санчес-Хихон Aitana Sánchez-Gijón Джон Шариан Майкл Айронсайд Майкл Айронсайд Michael Ironside Ларри Гильярд-мл. Редж И. Кэти Анна Мэсси Anna Massey Джеймс ДеПол James DePaul Мэттью Ромеро Мур Matthew Romero Moore Крэйг Стивенсон Рег Уилсон Reg Wilson
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