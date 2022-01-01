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Машинист
Машинист, 2004: актеры и роли
The Machinist
Машинист
2004 / Испания
7.7
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Машинист, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Андерсон
Brad Anderson
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Айтана Санчес-Хихон
Aitana Sánchez-Gijón
Джон Шариан
Майкл Айронсайд
Michael Ironside
Ларри Гильярд-мл.
Редж И. Кэти
Анна Мэсси
Anna Massey
Джеймс ДеПол
James DePaul
Мэттью Ромеро Мур
Matthew Romero Moore
Крэйг Стивенсон
Рег Уилсон
Reg Wilson
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