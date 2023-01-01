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Бэтмен навсегда
Бэтмен навсегда, 1995: актеры и роли
Batman Forever
Бэтмен навсегда
1995 / США / Великобритания
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Бэтмен навсегда, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
В ролях
Вэл Килмер
Val Kilmer
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Джим Керри
Jim Carrey
Николь Кидман
Nicole Kidman
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
Пэт Хингл
Pat Hingle
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Деби Мазар
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