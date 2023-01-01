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В плену песков
В плену песков, 1993: актеры и роли
Far Off Place
В плену песков
1993 / США
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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В плену песков, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэл Саломон
В ролях
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Итэн Рэндолл
Джек Томпсон
Jack Thompson
Сэрел Бок
Роберт Берк
Пэтришиа Кэлембер
Дэниэл Джерролл
Daniel Gerroll
Максимилиан Шелл
Maximilian Schell
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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