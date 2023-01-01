Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сумерки
Киноафиша Фильмы Сумерки Сумерки, 1998: актеры и роли
Twilight Сумерки 1998 / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Сумерки, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Бентон Роберт Бентон Robert Benton
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Стокард Чэннинг Stockard Channing Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Джанкарло Эспозито Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Джон Спенсер John Spencer М. Эммет Уолш М. Эммет Уолш M. Emmet Walsh Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер James Garner Марго Мартиндейл Марго Мартиндейл Margo Martindale Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App