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Сумерки
Сумерки, 1998: актеры и роли
Twilight
Сумерки
1998 / США
7.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Сумерки, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Бентон
Robert Benton
В ролях
Пол Ньюман
Paul Newman
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Стокард Чэннинг
Stockard Channing
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Джон Спенсер
John Spencer
М. Эммет Уолш
M. Emmet Walsh
Джеймс Гарнер
James Garner
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Джин Хэкмен
Gene Hackman
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