Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Японский городовой
Японский городовой, 1994: актеры и роли
Японский городовой, 1994: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Вся информация о фильме
Режиссер
Джефри Ливай
В ролях
Стивен Дорфф
Stephen Dorff
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Джейк Бьюзи
Jake Busey
Джои Лорен Эдамс
Joey Lauren Adams
Памела Гидли
Pamela Gidley
Дэвид Бэрри Грэй
Джон Рорк
John Rorke
Сун-Тек Ох
Верджил Фрай
Virgil Frye
Франческа П. Робертс
Джела Айви
Lela Ivey
Наташа Грегсон Вагнер
Natasha Gregson Wagner
Эдвард Уайли
Энни МакЭнро
Annie McEnroe
Джек Ноузуорти
Jack Noseworthy
Ричард Портноу
Richard Portnow
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Половина выходного — и дело раскрыто: этот мини-сериал от Netflix с высоким рейтингом можно проглотить за 5 часов 15 минут
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Она ищет убийцу, он — себя: турецкий мини-сериал «Темная комната» закручивает сюжет похлеще «Настоящего детектива»
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667