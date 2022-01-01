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Брак по-итальянски
Брак по-итальянски, 1964: актеры и роли
Matrimonio all'italiana
Брак по-итальянски
1964 / Италия / Франция
7.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Брак по-итальянски, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
В ролях
Софи Лорен
Sophia Loren
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Альдо Пуглиси
Текла Скарано
Tecla Scarano
Джанни Ридольфи
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