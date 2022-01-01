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Под стук трамвайных колес
Под стук трамвайных колес, 1970: актеры и роли
Dodes`ka-den
Под стук трамвайных колес
1970 / Япония
7.4
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Под стук трамвайных колес, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Акира Куросава
Akira Kurosawa
В ролях
Еситака Дзуси
Кин Сюгаи
Томоко Ямадзаки
Хироси Акутагава
Нобору Митани
Noboru Mitani
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