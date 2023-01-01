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Киноафиша Фильмы Брис великолепный Брис великолепный, 2005: актеры и роли
Brice de Nice Брис великолепный 2005 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Брис великолепный, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ют Джеймс Ют James Huth
В ролях
Жан Дюжарден Жан Дюжарден Jean Dujardin Кловис Корнийяк Кловис Корнийяк Clovis Cornillac Элоди Буше Элоди Буше Élodie Bouchez Бруно Саломон Бруно Саломон Bruno Salomone Александра Лами Александра Лами Alexandra Lamy Франсуа Шатто François Chattot Матиас Млекуц Изабель Кобер Isabelle Caubère Дельфин Шаник Антуан Дюлери Антуан Дюлери Antoine Duléry Патрик Лигарде Patrick Ligardes
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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