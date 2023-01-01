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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Брис великолепный
Брис великолепный, 2005: актеры и роли
Brice de Nice
Брис великолепный
2005 / Франция
4.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Брис великолепный, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ют
James Huth
В ролях
Жан Дюжарден
Jean Dujardin
Кловис Корнийяк
Clovis Cornillac
Элоди Буше
Élodie Bouchez
Бруно Саломон
Bruno Salomone
Александра Лами
Alexandra Lamy
Франсуа Шатто
François Chattot
Матиас Млекуц
Изабель Кобер
Isabelle Caubère
Дельфин Шаник
Антуан Дюлери
Antoine Duléry
Патрик Лигарде
Patrick Ligardes
В прокате
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Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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