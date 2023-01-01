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На 10 минут старше: труба
Киноафиша Фильмы На 10 минут старше: труба На 10 минут старше: труба, 2002: актеры и роли
Ten Minutes Older: Trumpet На 10 минут старше: труба 2002 / Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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На 10 минут старше: труба, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аки Каурисмяки Аки Каурисмяки Aki Kaurismäki Джим Джармуш Джим Джармуш Jim Jarmusch Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders Спайк Ли Спайк Ли Spike Lee Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog Виктор Эрисе Víctor Erice Чэнь Кайгэ Чэнь Кайгэ Chen Kaige
В ролях
Маркку Пелтола Markku Peltola Кати Оутинен Кати Оутинен Kati Outinen Марко Хаависто Marko Haavisto
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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