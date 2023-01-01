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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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На 10 минут старше: труба
На 10 минут старше: труба, 2002: актеры и роли
Ten Minutes Older: Trumpet
На 10 минут старше: труба
2002 / Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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На 10 минут старше: труба, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аки Каурисмяки
Aki Kaurismäki
Джим Джармуш
Jim Jarmusch
Вим Вендерс
Wim Wenders
Спайк Ли
Spike Lee
Вернер Херцог
Werner Herzog
Виктор Эрисе
Víctor Erice
Чэнь Кайгэ
Chen Kaige
В ролях
Маркку Пелтола
Markku Peltola
Кати Оутинен
Kati Outinen
Марко Хаависто
Marko Haavisto
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Кукла. Реинкарнация зла
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