Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большая жратва
Киноафиша Фильмы Большая жратва Большая жратва, 1973: актеры и роли
Grande bouffe, La Большая жратва 1973 / Франция / Италия
7.2 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Большая жратва, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Феррери Марко Феррери Marco Ferreri
В ролях
Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Уго Тоньяцци Ugo Tognazzi Мишель Пикколи Мишель Пикколи Michel Piccoli Филипп Нуаре Филипп Нуаре Philippe Noiret
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Приложение киноафиши