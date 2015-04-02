Наша рецензия

Василий Чигинский – режиссер, который, кажется, способен снять любой фильм. С одной стороны, на его счету – гениальная короткометражка «Красный стрептоцид», где тиранически парализующий ужас ленинградской блокады представал как торжественная мрачная мистерия, а нутряная мука преображалась в очистительный акт сострадания. С другой стороны, Чигинский снял сверхтупой авиабоевик «Зеркальные войны. Отражение первое», где лишенный всякой достоверности мегаломанский сюжет был воплощен при помощи…