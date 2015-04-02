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Первый после бога Первый после бога
Киноафиша Фильмы Первый после бога Отзывы о фильме «Первый после бога»
Первый после бога 2005 / Россия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Первый после бога»

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Наша рецензия

Василий Чигинский – режиссер, который, кажется, способен снять любой фильм. С одной стороны, на его счету – гениальная короткометражка «Красный стрептоцид», где тиранически парализующий ужас ленинградской блокады представал как торжественная мрачная мистерия, а нутряная мука преображалась в очистительный акт сострадания. С другой стороны, Чигинский снял сверхтупой авиабоевик «Зеркальные войны. Отражение первое», где лишенный всякой достоверности мегаломанский сюжет был воплощен при помощи…

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Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Вчера смотрела в Джем Холле... Отвратительный фильм. Много нестыковок и много непоняток, по крайней мере для меня. Я вообще не поняла куда делся тот человек, который жениться собирался и что с ним произошло... И вообще с чего они взяли что лодка погибла? Это что бумажный кораблик? Если не отвечает, значит занят. Бред. В обшем ходила посмотреть этот фильм, потому что у меня мама с папой конструктора подводных лодок, так хотела их пригласить.... Теперь даже говорить про этот фильм не буду....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oksa 2 апреля 2015, 12:51
Фильм интересный. Если не слишком строго судить, то это история любви молодой девушки к своему герою. Возможно не такой сильный фильм как мы привыкли, но посмотрела с удовольствием....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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