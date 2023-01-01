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Снежная королева Снежная королева
Киноафиша Фильмы Снежная королева Снежная королева, 1966: актеры и роли
Снежная королева 1966 / СССР
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Снежная королева, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Казанский Геннадий Казанский
В ролях
Валерий Никитенко Слава Цюпа Vyacheslav Tsyupa Евгения Мельникова Наталья Климова Николай Боярский Евгений Леонов Евгений Леонов Yevgeny Leonov Ирина Губанова Irina Gubanova Георгий Корольчук Georgy Korolchuk Ольга Викландт Olga Viklandt Эра Зиганшина Эра Зиганшина Era Ziganshina Андрей Костричкин Andrei Kostrichkin Вера Титова Елена Проклова Елена Проклова
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