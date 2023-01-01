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Снежная королева
Снежная королева, 1966: актеры и роли
Снежная королева
1966 / СССР
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Снежная королева, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Казанский
В ролях
Валерий Никитенко
Слава Цюпа
Vyacheslav Tsyupa
Евгения Мельникова
Наталья Климова
Николай Боярский
Евгений Леонов
Yevgeny Leonov
Ирина Губанова
Irina Gubanova
Георгий Корольчук
Georgy Korolchuk
Ольга Викландт
Olga Viklandt
Эра Зиганшина
Era Ziganshina
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