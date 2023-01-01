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Превратности любви
Превратности любви, 1998: актеры и роли
Playing by Heart
Превратности любви
1998 / Великобритания / США
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Превратности любви, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уиллард Кэрролл
Willard Carroll
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Эйприл Грэйс
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Джина Роулэндс
Шон Коннери
Sean Connery
Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
Кристиан Миллз
Келли Уэймир
Мэдлин Стоу
Энтони Эдвардс
Anthony Edwards
Эллен Берстин
Ellen Burstyn
Джей Мор
Jay Mohr
Тим Холлигэн
Майкл Эмерсон
Michael Emerson
Джон Стюарт
John Stewart
Райан Филипп
Ryan Phillippe
Джон Патрик Уайт
John Patrick White
Аманда Пит
Amanda Peet
Дэвид Фергюсон
David Ferguson
Джоэл МакКрэри
Алек Мапа
Alec Mapa
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