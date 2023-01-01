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Изображая бога
Изображая бога, 1997: актеры и роли
Playing God
Изображая бога
1997 / США
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Изображая бога, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Уилсон
Andy Wilson
В ролях
Дэвид Духовны
David Duchovny
Тимоти Хаттон
Timothy Hutton
Павел Личникофф
Pavel Lychnikoff
Уилл Фостер Стюарт
Эндрю Тирнан
Andrew Tiernan
Гэри Дурдэн
Филип Мун
Philip Moon
Трэйси Уолтер
Петер Стормаре
Peter Stormare
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Джон Хоукс
John Hawkes
Майкл Мэсси
Michael Massee
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