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Мария
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Мария, 1988

1988 / СССР
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 ноября 1988
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мария 1 постер
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