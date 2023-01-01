Люди земли и неба, 1969

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - приз «Серебряный голубь» на МКФ в Лейпциге в 1969 году. Развернуть История о легендарном летчике-испытателе Юрии Гарнаеве, погибшем вместе со своим экипажем во время тушения лесных пожаров во Франции. Развернуть мало голосов Оцените 6 голосов Продолжительность 50 минут Год выпуска 1969 Режиссер Семён Аранович Все актеры и съемочная группа

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