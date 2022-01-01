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Йелла Йелла
Киноафиша Фильмы Йелла Йелла, 2007: актеры и роли
Yella Йелла 2007 / Германия
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Йелла, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Петцольд Кристиан Петцольд Christian Petzold
В ролях
Нина Хосс Нина Хосс Nina Hoss Дэвид Стризов Гиннерк Шонеманн Бергхарт Клауснер Барбара Ауэр Barbara Auer Кристиан Редль Christian Redl Селин Бадемсои Ваня Муес Михаэль Виттенборн Михаэль Виттенборн Michael Wittenborn Мартин Брамбах Martin Brambach Йоахим Нимтц Питер Бенедикт Питер Бенедикт Peter Benedict Иэн Норвал Петер Кнак Томас Гизе
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