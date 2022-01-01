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Йелла
Йелла, 2007: актеры и роли
Yella
Йелла
2007 / Германия
6.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Йелла, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Петцольд
Christian Petzold
В ролях
Нина Хосс
Nina Hoss
Дэвид Стризов
Гиннерк Шонеманн
Бергхарт Клауснер
Барбара Ауэр
Barbara Auer
Кристиан Редль
Christian Redl
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