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Не оставляющий следа Не оставляющий следа
Киноафиша Фильмы Не оставляющий следа Отзывы о фильме «Не оставляющий следа»
Untraceable Не оставляющий следа 2008 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Не оставляющий следа»

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Наша рецензия

Некоторое время назад нам уже доводилось говорить о том, что в середине 2000-х шизоидный кинематограф «Матрицы», помпезный и распираемый барочной пышностью, сменился параноическим кинематографом «Пилы», строгим, аскетичным и бескомпромиссным. Разумеется, «Пила», ставшая одним из структурообразующих фильмов новой киноэры, породила массу прямых подражаний – иногда совсем бессмысленных и бездарных, как «Похищение» Ролана Жоффе, иногда чуть…

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dxman 2 апреля 2015, 12:51
Фильм крут !!! и сюжет не кислый........... по собственному рейтингу приближаю к ''Fight Club'' (Бред Питт не при делах - Эдвард Нортон на 70 - 90 % сыграл отменнее!

Где-то слышал что дети ,лишенные надежды быстро взрослеюют.. - согласен!!!!!!



Толшько интересно возможно ли та шняга , что нельзя закрыть сайт.... думаю нет, так горошо показана психология общества.



еще круче прочитать Протопопова "Любовь, или как ее понимает щуткий зануда ....чуть не в тему, но с другой стороны даже очень в тему.....почему так поступают люди
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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