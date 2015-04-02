Некоторое время назад нам уже доводилось говорить о том, что в середине 2000-х шизоидный кинематограф «Матрицы», помпезный и распираемый барочной пышностью, сменился параноическим кинематографом «Пилы», строгим, аскетичным и бескомпромиссным. Разумеется, «Пила», ставшая одним из структурообразующих фильмов новой киноэры, породила массу прямых подражаний – иногда совсем бессмысленных и бездарных, как «Похищение» Ролана Жоффе, иногда чуть…
Где-то слышал что дети ,лишенные надежды быстро взрослеюют.. - согласен!!!!!!
Толшько интересно возможно ли та шняга , что нельзя закрыть сайт.... думаю нет, так горошо показана психология общества.
еще круче прочитать Протопопова "Любовь, или как ее понимает щуткий зануда ....чуть не в тему, но с другой стороны даже очень в тему.....почему так поступают люди
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