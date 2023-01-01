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Охотники за привидениями
Охотники за привидениями, 1984: актеры и роли
Ghostbusters
Охотники за привидениями
1984 / США
7.9
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Охотники за привидениями, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Билл Мюррей
Bill Murray
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Рик Моранис
Rick Moranis
Энни Поттс
Annie Potts
Стивен Тэш
Дэвид Маргулис
Эрни Хадсон
Ernie Hudson
Уильям Этертон
William Atherton
Харольд Рэмис
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