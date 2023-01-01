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Охотники за привидениями Охотники за привидениями
Киноафиша Фильмы Охотники за привидениями Охотники за привидениями, 1984: актеры и роли
Ghostbusters Охотники за привидениями 1984 / США
7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Охотники за привидениями, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман Айвэн Райтман Ivan Reitman
В ролях
Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Рик Моранис Rick Moranis Энни Поттс Энни Поттс Annie Potts Стивен Тэш Дэвид Маргулис Эрни Хадсон Эрни Хадсон Ernie Hudson Уильям Этертон Уильям Этертон William Atherton Харольд Рэмис
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