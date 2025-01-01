Меню
Фильмы
Спасти рядового Райана
Награды и номинации фильма Спасти рядового Райана
Награды и номинации фильма Спасти рядового Райана 1998
Оскар 1999
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Best Special Effects
Победитель
Best Special Effects
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший фильм
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
