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Шаровая молния Шаровая молния
Киноафиша Фильмы Шаровая молния Шаровая молния, 1965: актеры и роли
Thunderball Шаровая молния 1965 / Великобритания
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Шаровая молния, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Теренс Янг Terence Young
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Клодин Оже Claudine Auger Адольфо Чели Adolfo Celi Лучана Палуцци Luciana Paluzzi Рик Ван Наттер Rik Van Nutter Бернард Ли Bernard Lee Молли Питерс Molly Peters Десмонд Лльюэлин Гай Доулман Мартин Бесуик Martine Beswick
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