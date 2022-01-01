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Шаровая молния
Шаровая молния, 1965: актеры и роли
Thunderball
Шаровая молния
1965 / Великобритания
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Шаровая молния, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Теренс Янг
Terence Young
В ролях
Шон Коннери
Sean Connery
Клодин Оже
Claudine Auger
Адольфо Чели
Adolfo Celi
Лучана Палуцци
Luciana Paluzzi
Рик Ван Наттер
Rik Van Nutter
Бернард Ли
Bernard Lee
Молли Питерс
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