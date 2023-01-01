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Афера Томаса Крауна
Афера Томаса Крауна, 1999: актеры и роли
The Thomas Crown Affair
Афера Томаса Крауна
1999 / США
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Афера Томаса Крауна, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан
John McTiernan
В ролях
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Рене Руссо
Rene Russo
Бен Газзара
Ben Gazzara
Фрэнки Фэйзон
Frankie Faison
Фриц Уивер
Fritz Weaver
Чарльз Китинг
Charles Keating
Марк Марголис
Mark Margolis
Фэй Данауэй
Faye Dunaway
Дэнис Лири
Denis Leary
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