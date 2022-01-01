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Плачущий луг
Плачущий луг, 2004: актеры и роли
Trilogia I: To Livadi pou dakryzei
Плачущий луг
2004 / Греция
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Плачущий луг, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тео Ангелопулос
Theo Angelopoulos
В ролях
Александра Аидини
Георгос Арменис
Ева Котаманиду
Eva Kotamanidou
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