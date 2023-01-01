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Гордость и слава
Гордость и слава, 2008: актеры и роли
Pride and glory
Гордость и слава
2008 / США
Трейлер
8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Гордость и слава, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин О'Коннор
Gavin O'Connor
В ролях
Эдвард Нортон
Edward Norton
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
Крис Эстоян
Лэйк Белл
Lake Bell
Райан Симпкинс
Ryan Simpkins
Тай Симпкинс
Ty Simpkins
Джон Войт
Jon Voight
Джон Ортис
John Ortiz
Рик Гонсалес
Rick Gonzalez
Шиа Уигэм
Кристина Кэбот
Christina Cabot
Уэйн Дюволл
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Мэнни Перес
Manny Pérez
Джессика Пиментел
Jessica Pimentel
Кристофер Майкл Холлей
Рамон Родригес
Ramon Rodriguez
Бертон Перес
Burton Perez
Дэвид Пиньон
Лесли Деннистон
Leslie Denniston
Карл Бери
Шон Гэвигэн
Ричард Хехт
Richard Hecht
Джейми МакШэйн
Дэвид Мичи
David Michie
Кит Мойер
Keith Moyer
Нэвид Негахбан
Джошуа Олатунде
Joshua Olatunde
Стюарт Саммерс
Stewart Summers
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