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Гордость и слава Гордость и слава
Киноафиша Фильмы Гордость и слава Гордость и слава, 2008: актеры и роли
Pride and glory Гордость и слава 2008 / США
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Гордость и слава, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэвин О'Коннор Гэвин О'Коннор Gavin O'Connor
В ролях
Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Ноа Эммерих Ноа Эммерих Noah Emmerich Дженнифер Эль Дженнифер Эль Jennifer Ehle Крис Эстоян Лэйк Белл Лэйк Белл Lake Bell Райан Симпкинс Райан Симпкинс Ryan Simpkins Тай Симпкинс Тай Симпкинс Ty Simpkins Джон Войт Джон Войт Jon Voight Джон Ортис Джон Ортис John Ortiz Рик Гонсалес Рик Гонсалес Rick Gonzalez Шиа Уигэм Кристина Кэбот Christina Cabot Уэйн Дюволл Фрэнк Грилло Фрэнк Грилло Frank Grillo Мэнни Перес Manny Pérez Джессика Пиментел Jessica Pimentel Кристофер Майкл Холлей Рамон Родригес Рамон Родригес Ramon Rodriguez Бертон Перес Burton Perez Дэвид Пиньон Лесли Деннистон Leslie Denniston Карл Бери Шон Гэвигэн Ричард Хехт Richard Hecht Джейми МакШэйн Дэвид Мичи David Michie Кит Мойер Keith Moyer Нэвид Негахбан Джошуа Олатунде Joshua Olatunde Стюарт Саммерс Stewart Summers
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