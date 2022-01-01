Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пи
Пи, 1998: актеры и роли
Pi
Пи
1998 / США
7.1
Оцените
11
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Пи, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Аронофски
Darren Aronofsky
В ролях
Шон Гуллетт
Марк Марголис
Mark Margolis
Бен Шенкман
Ben Shenkman
Стивен Перлман
Stephen Pearlman
Аджей Найду
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах